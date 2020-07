13 départs volontaires du côté de Gilbert Petit-Jean

La direction de Gilbert Petit-Jean a fait du « mieux qu’elle pouvait ». Le syndicat Unia s’est dit satisfait ce mercredi des discussions menées avec l’entreprise des Brenets active dans l'assemblage de mouvements horlogers, même si celles-ci n’ont pas permis de réduire le nombre de licenciements annoncés courant juin, fixé à 30. Contrairement aux licenciements de 2015, cette fois il n’a pas été possible de trouver d’alternatives, comme par exemple le replacement du personnel chez des concurrents ou des clients. Les mesures de chômage partiel sur du très long terme n’étaient pas non plus la solution, comme Gilbert Petit-Jean ne voit pas de reprise dans le domaine avant 2021.





Plan social jusqu'en 2022



Le même plan social qu’en 2015 a d’ailleurs été reconduit par l’entreprise, et sur les 30 licenciements, 13 sont finalement des départs volontaires. L’ensemble des collaborateurs licenciés a par ailleurs été libéré immédiatement la semaine passée, juste après avoir été informé de manière individuelle par le patron Philippe Petit-Jean.

Pendant les discussions, la direction a accepté la proposition d’Unia de maintenir le plan social jusqu’au 30 juin 2022, au cas où l’entreprise devrait à nouveau se séparer de collaborateurs. Aujourd’hui, Gilbert Petit-Jean compte 127 employés contre 157 avant les licenciements. /swe