Milvignes en campagne contre les déchets sauvages

Roméo le mégot, Juliette la cigarette et Edgar le cigare. Voilà les trois personnages d’une campagne de lutte contre les mégots et le littering lancée par la commune de Milvignes et présentée mardi matin. Un chiffre pour illustrer cette problématique. La quantité record de déchets récoltés en un week-end sur la plage d’Auvernier : 980 kilos !

Pour tenter d’endiguer ce fléau, le nombre de poubelles a été augmenté, des boîtes à mégots seront distribuées tout comme des cendriers pour les terrasses de restaurants. À cela s’ajoutent des sacs-poubelles taxés de 17 litres qui seront donnés aux personnes qui occupent les rives du lac. Le tout agrémenté d’affiches au ton interpellateur mais non sans une pointe d’humour. Reste maintenant aux citoyens de jouer le jeu.

L’idée de lancer cette campagne, qui démarre mercredi, s’appuie sur une étude menée par des étudiants en Masters de l’Université de Neuchâtel. Il en ressort que 60% des déchets récoltés sur les plages de la commune sont des mégots, suit le verre avec un peu moins de 20% et le PET avec 13 % environ. /jpp