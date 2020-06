Deux des cinq supporters genevois condamnés par la justice neuchâteloise

Deux supporters du FC Servette condamnés par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Cinq supporters étaient appelés à comparaître en mars pour des faits survenus à l’issue d’un match contre Neuchâtel Xamax FCS le 20 septembre 2017 à La Maladière. Le jugement a été rendu ce mardi matin.

Parmi les cinq prévenus, trois ont été acquittés faute de preuves. Le Tribunal n’a pas réussi à identifier les prévenus malgré le visionnage de vidéos et le dossier de police.

Le quatrième prévenu a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour émeute. Il a facilement été reconnu sur les vidéos de la police, comme il ne s’était pas masqué le visage. Le prévenu étant un récidiviste, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans. S’ajoutent une amende de 100 francs et le paiement d’un cinquième des frais de la cause, soit 557,50 francs.

Le cinquième prévenu a également été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et émeute. Il a en plus été condamné pour s'être dissimulé le visage au moment des événements. Comme le prévenu a reconnu les faits, le Tribunal de police s'est basé sur ses aveux. Récidiviste, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 200 francs et au paiement d'un cinquième des frais de la cause, soit 557.50 francs.