La police de retour à Boudry et en partance à Colombier

C’est la fin de la réorganisation spatiale de la Police neuchâteloise sur le Littoral ouest. Depuis ce lundi, le poste de police de Boudry a rouvert, après des travaux de rénovation.

Cette réouverture coïncide avec la fermeture définitive du poste de police de proximité de Colombier. Les activités de la Police neuchâteloise sont désormais regroupées à Boudry, même si « les agents seront toujours présents à Colombier dans le cadre de patrouilles régulières », précise le communiqué.

Les nouveaux locaux de Boudry sont ouverts les lundis et mardis de 8h30 à 14h et les mercredis et jeudis de midi à 17h30. Avant une visite, il est préférable de prendre rendez-vous par courriel ou par téléphone au 032 559 62 24. Les citoyens peuvent également utiliser l’application E-police pour déclarer les vols simples ou les dommages à la propriété par exemple. /comm-mwi