Surendettement : les députés acceptent de renforcer le dispositif

A l'image de ce qui a été effectué dans plusieurs cantons, Neuchâtel veut prévenir les causes d'indigence et d'exclusion sociale et favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des personnes dans le besoin.

« C'est un projet ambitieux. Nous allons renforcer la prévention pour éviter que des personnes n'entrent dans la spirale du surendettement. Au niveau curatif, des volumes plus importants pourront être traités » pour aider les débiteurs à rembourser leurs créances privées, a déclaré le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash.

Des mesures seront mises en place pour renforcer la sensibilisation et la prévention, pour détecter précocement la problématique et pour adapter le dispositif de conseil et soutien à l'assainissement de la situation financière et au désendettement. Le programme de sensibilisation sera ainsi étendu à l'ensemble des élèves de 2e année des écoles professionnelles et des lycées du canton. Les jeunes seront aussi sensibilisés à leur devoir de contribuable.

En matière de détection précoce, le canton s'inspire du programme genevois et veut repérer les personnes en difficulté financière le plus en amont possible du processus d'endettement afin de leur offrir un soutien rapide pour assainir la situation. Un coupon sera remis au bénéficiaire détecté pour une prise en charge gratuite.

Surcoût

Le nouveau dispositif financier va entraîner un surcoût, par rapport au dispositif actuel, de 163'000 francs en 2021, puis de 63'000 francs de 2022 à 2024. Le canton prévoit d'allouer aussi 210'000 francs, émergeant au compte d'investissement de l'Etat, pour des prêts permettant aux débiteurs des remboursements de leurs créances privées.

La durée maximale du plan de désendettement est fixée à trois ans. Les recettes dépendront du rythme de remboursement des débiteurs endettés. /ATS