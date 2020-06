Fête pour la musique dans le Haut

Interdiction de rassemblement de masse et distanciation sociale obligent, la Fête de la musique n’a pas eu lieu cette année. Par contre, dans la Métropole horlogère, il y a eu la Fête pour la musique.

L’association Vivre La Chaux-de-Fonds et la fondation Ton sur Ton, avec le soutien financier de la Ville, se sont associées à six bars de la place pour diffuser sur écran en live stream les concerts de Simon Gerber, Arthur Henry, Giulia Dabalà, Météo Duo et Nathan Baumann. /comm-cwi