Diafra Sakho renforce l’attaque de Xamax

Neuchâtel Xamax FCS engage un renfort offensif. Le club de football « rouge et noir » communique vendredi l’engagement de Diafra Sakho jusqu’au terme de la saison de Super League. Cet attaquant sénégalais de 30 ans était libre depuis le début de l’année mais n’a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison. Il évoluait dernièrement avec le Stade rennais qui a résilié son contrat fin 2019. Auparavant, Diafra Sakho a notamment porté les maillots de West Ham en Premier League anglaise entre 2014 et 2017 (71 matches pour 24 buts) et de Metz de 2010 à 2014. Avec le club français, il affiche un bilan de 47 réussites en 124 rencontres, selon les données de « transfermarkt ». L’attaquant compte également 13 sélections et trois buts avec l’équipe nationale du Sénégal. /comm-jpp