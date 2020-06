La qualité de l’air s’est améliorée durant le semi-confinement

Est-ce que l’on respire mieux dans le canton de Neuchâtel grâce au semi-confinement ? La qualité de l’air s’est sensiblement améliorée depuis la mi-mars si on compare les mesures prises durant la même période l’année passée. Les spécialistes le confirment à Neuchâtel et au niveau national. La croyance populaire veut que cette amélioration s’explique par le ralentissement des activités humaines provoqué par la pandémie de Covid-19. Réponse trop simpliste selon les experts. En effet, la qualité de l’air est, entre autres, influencée par les différents polluants atmosphériques. Environ 50% trouvent leur source dans le trafic routier. A peu près 25% correspondent aux chauffages. Puis 20% sont d’origine industrielle. Mais « la qualité de l’air est également dépendante de la météo, des vents et des températures », tempère Yves Lehmann, chef du Service de l’énergie et de l’environnement pour le canton de Neuchâtel (SENE).

Le SENE confirme certaines variations dans ses mesures entre avril 2019 et avril 2020, mais insiste qu’il est difficile d’en attribuer les causes. Alors que les valeurs de l’ozone (O3) et des particules fines (PM-10) ne montrent pas de variations significatives, les mesures de NOx (oxydes d’azote) ont, elles, baissé de 30%. Un résultat plutôt logique compte tenu de la diminution remarquée du trafic routier durant la pandémie. Or moins de trafic, moins combustion et donc moins d’émissions de NOx.

Yves Lehmann, chef du SENE, sur l’influence de la pandémie dans l’amélioration de la qualité de l’air :