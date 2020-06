Les usagers de la route devront se donner un peu de marge supplémentaire dès lundi s’ils souhaitent emprunter la rue des Parcs à Neuchâtel. L’entreprise Viteos lancera des travaux afin de remplacer les conduites d’eau et d’électricité. Le chantier s’étendra de la rue des Sablons au numéro 69 de la rue des Parcs et durera jusqu’au 20 décembre. Les travaux seront menés par étapes de 100 mètres et le trafic sera géré par le biais d’une signalisation lumineuse. /comm-sbe