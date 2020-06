L’action « Caddies pour tous » vient en aide aux plus démunis

Depuis plus de deux mois, la crise sanitaire et économique frappe le monde de plein fouet. La Suisse n’est pas épargnée. Les demandes de soutien pour se procurer de la nourriture explosent. Avant le début de la crise, l’association neuchâteloise « Un jour sans faim » venait en aide à environ 150 familles chaque semaine. Elles sont désormais plus de 250 à avoir besoin de nourriture et de produits de première nécessité.

Pour prêter main forte aux personnes les plus démunies, le projet « Caddies pour tous » a été lancé à travers toute la Suisse romande. Depuis jeudi, des associations sont postées devant plusieurs points de vente pour récolter des denrées non périssables. A Neuchâtel, l’objectif est de constituer 1000 colis qui seront redistribués aux personnes en situation précaire. Les explications d’Irik Muttur, bénévole au sein de l’association « Un jour sans faim »: