Deux semaines d’activités pour les enfants de La Chaux-de-Fonds

Le service de la jeunesse de La Chaux-de-Fonds organise des journées ludiques pour les jeunes pendant l’été. Durant les deux premières semaines des vacances, du 6 au 10 et du 13 au 17 juillet, des accueils à la journée sont proposés aux enfants de la 1ère à la 8ème année. Au programme : des animations, ateliers créatifs et des activités sportives. Une semaine entièrement « sports » sera aussi proposée pour les jeunes de la 4ème à la 8ème année. Les inscriptions et de plus amples renseignements sont disponibles ici. /comm-cto