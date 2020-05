Les Ponts-de-Martel en travaux

Le trafic routier sera perturbé aux Ponts-de-Martel. Le service de ponts et chaussées prévient mercredi que des travaux de réfection de l’entier de la traversée du village sont prévus sous peu. Une première étape aura lieu sur l’axe RC 170 entre début juin et fin octobre cette année. La reconstruction complète de la chaussée s’étendra du chemin Molta-Dessous à la rue du Collège. Le trafic se fera en régime bidirectionnel sur une voie gérée par une signalisation lumineuse. La mise aux normes de cinq arrêts de bus, la rénovation de l’éclairage public et la reprise partielle de bordures et revêtements de trottoirs sont également planifiés à cette période.

Les travaux seront suspendus l’année prochaine et la deuxième étape aura lieu en 2022. /comm-gtr