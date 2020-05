Le FC Couvet court pour le Courrier

Les joueurs du FC Couvet vont transpirer pour l’économie régionale ce samedi. Ils totaliseront 100 km à l'occasion d'une course de relais autour du Val-de-Travers dans le but de lever des fonds en faveur du Courrier du Val-de-Travers Hebdo.

Les sportifs s’élancent en relais à 8h30 depuis Noiraigue pour gagner Buttes et les hauteurs du Vallon avant de redescendre sur Travers. Le programme détaillé est à retrouver dans une vidéo du club. Les joueurs covassons seront soutenus et suivis à vélo par leur entraineur, initiateur de la démarche. Avec une moyenne estimée entre 9 et 10 km/h, les coureurs devraient achever leur « grande boucle » entre 18h et 19 heures. /aju