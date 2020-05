Gare aux métaux dans vos grillades

Savourer une grillade sans métaux pourrait s’avérer plus complexe que l’on ne le croit. Une enquête réalisée par l’Association des chimistes cantonaux de Suisse révèle cette semaine que de nombreux ustensiles de barbecue libèrent une trop grande quantité de substances nocives pour l’organisme. Sur une centaine d’objets commercialisés dans les grandes surfaces du pays, un quart n’était pas conforme. Les produits incriminés permettent une diffusion de nickel, chrome, cobalt, plomb, manganèse ou encore zinc dans les viandes, poissons et légumes grillés via des pinces ou des grilles de mauvaise qualité. Selon Patrick Edder, chimiste cantonal de Genève qui a pris part à cette enquête, les accessoires non-conformes n’étaient pas forcément les moins chers.

Dès lors comment aider le consommateur à faire le bon choix au rayon barbecue ?