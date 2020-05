Carrousel danse à distance

Les artistes adaptent leurs activités aux règles sanitaires en vigueur. Le duo jurassien Carrousel a sorti une nouvelle version de son titre « Elle danse » au début du mois. Il a collaboré avec une danseuse et deux musiciens sans jamais les rencontrer en raison de la pandémie de coronavirus.





Allier danse, pop et musique classique à distance

Le réalisateur laussannois Jean-Baptiste Roumens a proposé à Carrousel de réarranger son titre pour l'allier à des images de la danseuse lausannoise Alice Gratet et un nouvel habillage sonore joué par la violoniste fribourgeoise Annick Rody et le violoncelliste d'Alain Bashung et de Christophe, Jean-François Assy. Les univers de la danse, la pop et la musique classique ont trouvé, dans ce clip, un terrain d’entente, tout en enregistrant chacun de leur côté en raison de la crise sanitaire.