St-Blaise : retour à l’école synonyme de déménagement

Ce lundi, les jeunes suisses reprennent le chemin de l’école après une longue absence due à la pandémie de coronavirus. À St-Blaise, ce retour en classe prend des allures d’aventure : les élèves vont s’installer dans les bâtiments tout neufs du complexe des « Quatre Fantastiques ». Ils n’auront pas à déménager à proprement parler. Le transfert du matériel de l’ancien collège de Vigner au nouveau a été assuré par les enseignants, pendant les vacances de Pâques.

Le nouveau complexe scolaire a coûté 35 millions de francs. Il abrite une salle de gym et un parking et respecte les plus hauts standards en matière d’énergie. Alain Jeanneret, conseiller communal en charge des bâtiments.