Nouvelle base légale pour la culture en consultation

Le canton de Neuchâtel met en consultation un projet de loi sur l'encouragement des activités culturelles et de la création artistique. Le texte s'appuie sur trois axes devant servir de base aux futures politiques de l'Etat en la matière. La nouvelle mouture veut mettre les artistes au coeur de la loi-cadre, a indiqué jeudi le Conseil d'Etat. Il y aura en conséquence une reconnaissance de leur statut en tant que professionnels du secteur.

Le projet rappelle aussi la complémentarité des rôles et des missions des villes et du canton. « Les activités artistiques de la vie locale et régionale seront distinguées des projets de plus grande envergure », précise le communiqué.

Le troisième axe vise à élargir l'accès à la culture et à soutenir les activités de médiation culturelle pour faciliter la compréhension des oeuvres artistiques. Les réflexions sur la révision de la loi de 1991 s'inscrivent dans une démarche participative entamée en 2018.

Le Conseil d'Etat dit avoir voulu poursuivre les travaux, malgré la crise du coronavirus. Les impacts de la pandémie sur la vie culturelle ne sont pas compris dans le projet, mais ce dernier « pose au contraire des bases solides pour l'avenir ». La consultation s'achèvera le 4 août. /ats-cto