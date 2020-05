Le Covid-19 au menu du Grand Conseil neuchâtelois

Session extraordinaire pour le Grand Conseil neuchâtelois. Les députés sont présents ce mardi au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds pour statuer sur la suite de la crise liée au Covid-19 et les mesures à prendre pour protéger la population. Les règles de distanciation sociale ne pouvant être respectées au Château de Neuchâtel, la séance prend donc place dans les Montagnes neuchâteloises. Il ne s'agit pas de la première fois que le Parlement est déplacé. Selon le bureau du Grand Conseil, à la fin des années 90, il y a eu trois sessions décentralisées : l’une à Couvet, une autre à La Chaux-de-Fonds et la troisième à La Vue-des-Alpes.







Le Conseil d'État toujours aux commandes



Après l'énumération du dispositif et les hommages rendus aux différents acteurs de la crise, le Grand Conseil a décidé à l’unanimité de prolonger la situation extraordinaire jusqu’à la prochaine session prévue les 26 et 27 mai prochain. D’ici là, le Conseil d’État va continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.

Un amendement issu du PLR et du groupe socialiste a aussi été accepté. Celui-ci demande que durant la situation extraordinaire, le Conseil d'État informe régulièrement la commission des finances et la commission de gestion des mesures prises et des crédits engagés. /jha