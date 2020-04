Reprise en deux temps dans les écoles du canton

Les élèves neuchâtelois retourneront en classe dès le 11 mai, mais pas tous en même temps, annonce jeudi le Département de l’éducation et de la famille du canton. Concrètement, les élèves des cycles 1 et 2 (école primaire) reprendront les cours présentiels par demi-classes dès le 11 mai, tout comme les écoles spécialisées. Pour le cycle 3 (école secondaire) l’enseignement à distance continuera jusqu’au lundi 25 mai. A cette date, tous les élèves de la scolarité obligatoire se rendront en classe.







Santé protégée

Pour protéger les élèves et réduire le risque de transmission du Covid-19, les écoles du canton de Neuchâtel se baseront sur un concept de protection élaboré par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Des mesures spécifiques seront prises pour les élèves et enseignants considérés comme vulnérables ou souffrant d’une maladie. Elles concerneront également le personnel des écoles spécialisées.







Système de notes modifié

Le Département de l’éducation et de la famille rappelle qu’aucune évaluation certificative n’a eu lieu durant l’enseignement à distance, mis en place le 16 mars dernier. Seuls les résultats obtenus en présentiel seront pris en compte pour la promotion et l’orientation de fin d’année. L’appréciation des cas limites sera assouplie et les situations particulières seront prises en compte.

Dès la reprise de l’enseignement présentiel, les compétences qui ont pu être acquises et approfondies pendant une durée suffisante seront évaluées. Ces notes compteront dans la moyenne uniquement si elles améliorent les résultats des élèves. Le retour en classe se concentrera sur une remise à niveau et la consolidation des connaissances. De nouveaux apprentissages seront abordés dans la mesure du possible. /comm-gtr