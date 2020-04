La phase de transition prend forme

C’est une nouvelle phase qui s’ouvre dans le canton de Neuchâtel dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Avec la reprise progressive des activités, le Conseil d’Etat a convoqué la presse lundi matin pour faire un point de la situation et donner quelques perspectives pour la suite. Pour le gouvernement, il s’agit tout d’abord d’éviter un nouvel épisode de pression sur le système sanitaire. Il faut aussi conserver la maîtrise de la situation dans les EMS. Une situation au sein des plus de 50 établissements médico-sociaux qui demeure d’ailleurs sensible. 60% des décès sur territoire neuchâtelois y ont été enregistrés et un établissement sur deux compte au moins un cas de personne atteinte par le coronavirus. Cette période de transition comporte plusieurs enjeux sanitaires, comme le relève, Laurent Kurth, conseiller d’Etat en charge de la santé.