Covid-19 : le gouvernement neuchâtelois révèle les enjeux

Le gouvernement neuchâtelois veut une sortie de crise sans propagation accrue du virus. Il présentait lundi matin les enjeux principaux liés à la reprise des activités dans le canton, conformément aux décisions prises par le Conseil fédéral le 16 avril dernier.





Maîtriser la situation sanitaire

L’exécutif souhaite que cette nouvelle phase de lutte contre la pandémie soit maîtrisée. Il compte éviter un nouvel épisode de pression sur le système sanitaire, ainsi que dans les établissements médico-sociaux. Les personnes vulnérables doivent continuer à être protégées, « tout en limitant l’effet des restrictions qu’elles subissent ». Pour ce faire, le service cantonal de la santé publique et le médecin cantonal compte élargir la pratique de dépistage du coronavirus dès mercredi. A ce jour, le canton a procédé à plus de 2’500 tests.

L'Etat collabore avec les milieux économiques pour assurer un apport en matériel aux institutions de soins et aux entreprises.

L’interdiction de rassemblement, le respect des distances sociales et les restrictions de circulation par endroit sont toujours d’actualité.





Réussir la reprise des activités

L’Etat compte s’assurer que des concepts de protection soient mis en oeuvre dans les commerces qui rouvrent, sur les lieux de travail et dans l’espace public.



La réouverture des écoles obligatoires se fera dans le strict respect du « plan national de protection » défini par l’OFSP et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique. Du matériel de protection sera mis à disposition de tous, et des masques seront disponibles lorsque la situation l’imposera.

Les crèches et l’accueil familial de jour peuvent à nouveau accueillir plus d’enfants dès ce lundi. Les structures d’accueil parascolaires rouvriront leurs portes le 11 mai. A cette date également, les transports publics régionaux et urbains reprendront leur horaire normal.





Limiter les conséquences économiques et sociales

Le Conseil d’Etat se dit très préoccupé par les conséquences économiques et sociales de cette crise. Il compte ainsi agir en concertation avec les partenaires sociaux, pour éviter une paupérisation durable et la précarité de la population. Il entend accompagner les entreprises et les personnes en difficulté.



Les mandats publics continuent d’être adjugés et la préparation des grands projets ferroviaires et autoroutiers avancent, malgré le contexte. De quoi contribuer à la relance économique et sociale, selon l’exécutif.





Développement suit.