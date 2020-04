Pas de nouvelle baisse immédiate du prix du pétrole

Pas de nouvelle baisse du prix du pétrole pour les Neuchâtelois. Lundi, la valeur du baril américain s’est littéralement écroulée en fin de journée en terminant à un taux de vente négatif. Du jamais vu depuis de nombreuses décennies. Le baril de 159 litres qui s’échangeait encore à 60 dollars en début d’année n’était jamais tombé en dessous de 10 dollars. A la clôture des marchés, sa valeur était passée à -37,63 dollars.

Toutefois, cette baisse soudaine due en grande partie à la situation pandémique sur la planète n’aura pas un grand impact en Suisse et plus près de chez nous. Selon Roberto Cattilaz, directeur de la société Grenacher SA, il s’agit surtout de manœuvres boursières.

En effet, les possesseurs de barils ont été contraints de les vendre avant la clôture des marchés en raison d’un contrat mensuel qui se terminait à minuit. Comme la demande est actuellement faible, ceux qui détenaient des stocks ont dû alors les écouler au plus vite quitte à les brader. Mais selon Roberto Cattilaz : « on ne peut pas s’attendre à acheter du pétrole à des taux négatifs en Suisse et en Europe ».