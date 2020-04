Le rhume des foins s'invite à la table de la pandémie

Si vous êtes allergique au pollen, il n'y a pas que le Coronavirus qui va vous prendre la tête ces prochains mois. Le rhume des foins signe un retour marqué dans la région. En cause, la floraison du bouleau, particulièrement abondante cette année, ainsi que plus précoce avec deux semaines d'avance. Petite particularité en cette période de pandémie, certains symptômes dus au pollen, comme la toux ou des difficultés à respirer, peuvent s'apparenter à ceux du Covid-19. Reste que le rhume des foins se caractérise principalement par un nez qui coule et des yeux qui piquent et non par de la fièvre.