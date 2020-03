Une hotline pour les couples et familles

L’isolement imposé durant la pandémie de Covid-19 demande une réorganisation de la vie quotidienne. Certaines familles à l’équilibre fragile risquent d’être privées de ressources pour faire face à la situation.

De surcroît, la cohabitation forcée, et prolongée, peut être un catalyseur de conflits et de tensions, ce qui risque d’entraîner des violences. Le CNP met donc en place une ligne téléphonique dédiée, dans le but de prévenir et atténuer le risque d’escalades conflictuelles au sein des foyers. Le service de consultation « Couples et Familles à transactions violentes » assure dès aujourd’hui une permanence téléphonique.

Les thérapeutes proposent, à distance, des entretiens individuels, de couples et de familles, par téléphone au numéro 058 717 40 13 (ou par vidéo-conférence), du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. /comm-ara