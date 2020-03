« Stress » et « résignation » pour une Neuchâteloise coincée au Guatemala

De nombreux Suisses sont encore coincés à l’étranger. Si 560 d’entre eux en provenance du Costa Rica, de Colombie et du Maroc ont été rapatriés mardi et mercredi, d’autres sont toujours en attente. C’est le cas de la Neuchâteloise Justine Gay et de sa collègue qui œuvrent dans une ONG au Guatemala. Un pays qui a décrété plusieurs mesures strictes pour lutter contre la propagation du Covid-19, comme la fermeture des frontières ou un couvre-feu entre 16h et 4h.

Les deux femmes ont entrepris toutes les démarches possibles auprès de l’Ambassade suisse au Guatemala et de la Confédération, mais pour l’heure rien ne bouge. Une situation pesante pour Justine Gay.