La HEP-BEJUNE dispense ses cours à distance

La HEP-BEJUNE subit également les effets du coronavirus. La Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne (francophone), du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE) a indiqué dans un communiqué publié vendredi soir suspendre toutes ses activités d’enseignement sur ses trois sites, à savoir Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds. Cette mesure entre en vigueur immédiatement, et ce jusqu’à nouvel avis. Cette mesure fait suite à la décision du Conseil fédéral d’interdire l’enseignement présentiel dans les écoles de toute la Suisse dans le but de ralentir la propagation du coronavirus. L’enseignement se fera ainsi à distance.

L’ensemble des domaines touchés

Cet arrêt impacte les étudiants et les enseignants, mais pas que. La recherche, les médiathèques, l’administration et la technique sont aussi touchés. Les médiathèques des trois sites seront fermées dès lundi jusqu’à nouvel avis. L’exposition annuelle « Jeux de Klee » sur le campus Strate J à Delémont est suspendue. Le fonctionnement administratif de l’institution continue d’être assuré.

L’enseignement à distance débutera à partir du 23 mars. Les cours et stages du 16 au 22 mars sont, eux, supprimés. La HEP-BEJUNE indique que les crédits acquis jusqu’à maintenant sont garantis et qu’il n’y a pas lieu de considérer ce deuxième semestre comme étant perdu. L’établissement recommande à son personnel de recourir, dans la mesure du possible, au télétravail et à renoncer aux transports publics. A noter qu’une cellule de crise est en place depuis le 2 mars pour faire face à d’éventuels cas de force majeure au sein de la HEP-BEJUNE liés à la pandémie de coronavirus./ comme-ech