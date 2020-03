Les écoles et les crèches neuchâteloises ferment jusqu’au 30 avril

Toutes les écoles, centres de formation professionnelle, lycées, Haute écoles et structures d’accueil extra-familial seront fermés dès lundi et au minimum jusqu’à fin avril. « Le Canton de Neuchâtel développe l’enseignement à distance et la mise en place d’un dispositif minimal d’accueil scolaire et extrascolaire sous conditions. Il s’agit notamment de garantir l’accueil des enfants des personnels engagés dans le système sanitaire, qui ne doit pas être affaibli, quelle que soit sa situation familiale. L’objectif prioritaire de ce dispositif est également d’éviter que des personnes vulnérables ne doivent garder des enfants à domicile », lit-on dans le communiqué publié vendredi après-midi. Les parents seront informés par les directions des écoles d’ici à dimanche soir.

Le service d’accueil scolaire, dans le cadre des horaires habituels, et extrascolaire minimal sera réservé aux personnes qui ne peuvent pas garder elles-mêmes ou ne peuvent pas faire garder leurs enfants. Ce sont les centres scolaires et les structures d’accueil extra-familial qui se chargeront de déterminer les conditions d’accueil.

L’Université de Neuchâtel annule tous ses enseignements donnés dans les salles de cours et les auditoires dès ce lundi et jusqu’au 19 avril. Les enseignements continueront d’être assurés en ligne. /jpp-comm