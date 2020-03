Une nouvelle vie pour « Carmen ». L’opéra de Bizet est revu et corrigé par le Théâtre Frenesi en une version seule en scène, clownesque et lyrique. Un spectacle avec la comédienne et chanteuse Teresa Larraga dans le rôle-titre, à voir dès ce vendredi au Théâtre du Concert à Neuchâtel.

Teresa Larraga qui était l'invitée de la Matinale RTN vendredi: