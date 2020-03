Sortie de Boîte : le cirque Starlight

Né en 1987, le cirque Starlight va sillonner une partie de la Suisse durant 3 mois. Le spectacle sera présenté 90 fois, et pour cela il faut compter une petite quarantaine d’employés, 48 montages et démontages de chapiteau, et des artistes de 10 nationalités. Mais le cirque avec ces acrobaties, ses couleurs et ses rires, c’est avant tout une entreprise. Rencontre avec Jocelyne Gasser, directrice du cirque Starlight.