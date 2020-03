Prison ferme et expulsion confirmées pour des coups de couteau

Il y a bien eu tentative d’homicide. La Cour pénale a confirmé ce mercredi la peine de 5 ans de prison et d’expulsion du territoire suisse à l’encontre d’un jeune homme. Elle avait été prononcée il y a un peu plus d’une année par le Tribunal criminel de Neuchâtel.





Multiples coups de couteau

L’accusé avait assené plusieurs coups de couteau à deux hommes au petit matin d’un jour de mai 2017 dans un appartement de Grise-Pierre. Il avait été invité chez les deux victimes, qu’ils ne connaissaient pas, et avait consommé de l’alcool et de la drogue en leur compagnie.

Tout avait dégénéré quand l’un des locataires s’était aperçu qu’il s'était fait voler 600 francs. Il avait accusé le jeune homme et s’était saisi d’un couteau pour le faire avouer et récupérer son bien. Le prévenu avait alors réussi à s’emparer du couteau et avait porté plusieurs coups aux deux occupants de l’appartement. Les deux hommes, touchés en de multiples endroits comme le thorax ou le cou, étaient passés à quelques centimètres de la mort.





Pas de légitime défense et risque de récidive

L’avocat de l’accusé a tenté en vain de plaider la légitime défense, mais pour les juges, le nombre de coups portés et les endroits où ils ont été assénés confirment la tentative de meurtre.

Pour ce qui est de l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. La défense a mis en avant le fait que le prévenu n’avait plus de lien avec son pays d’origine, sa mère et son frère se trouvant en Suisse et sa sœur en Norvège. Un argument qui n’a pas convaincu les juges, pour qui l’intérêt public a primé sur l’intérêt personnel du prévenu. Le risque d’une récidive a été jugé trop important au vu des antécédents du jeune homme.

Les parties ont 30 jours pour faire appel de ce jugement. /rgi