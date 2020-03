Prison et renvoi pour un abuseur de jeunes filles

Quatre ans et deux mois de prison pour un prédateur sexuel. Un jeune homme de 20 ans a été condamné mercredi par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry. Il a été reconnu coupable de huit types d’infractions différentes notamment d’un viol, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de remise de stupéfiants à une personne de moins de 18 ans ou encore de tentative de brigandage. Au total, il y avait 12 victimes ou lésés.

Plusieurs jeunes filles ont subi des violences sexuelles entre 2015 et 2018 principalement à Neuchâtel. Les victimes avaient entre 10 ans et 15 ans alors que le prévenu avait entre 15 et 18 ans au moment des faits. Outre la peine de prison, une fois cette dernière effectuée, l’homme sera expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

Dans son jugement, la présidente du tribunal a souligné les nombreux mensonges du jeune homme tout au long de la procédure, y compris devant les juges lors de l’audience. Elle a également relevé le grave manque de considération de l’accusé à l’égard des femmes et un manque de crédibilité. L’échec de toutes les mesures d’intégration dans notre pays et ses antécédents, dix condamnations, ont aussi pesé dans la balance pour justifier le renvoi. Il a par ailleurs de la famille dans son pays d’origine, des grands-parents qui habitent une région stable, a expliqué la présidente.

Aux 50 mois de prison, l’homme pourra déduire de sa peine les 371 jours de détention déjà effectués. /jpp