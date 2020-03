Les pailles en plastique ont mauvaise réputation. Et si on se remettait à utiliser des pailles… en paille ? C’est le pari de la société yverdonnoise « Paille&Co ». Elle propose des pailles fabriquées à partir des roseaux de la Grande Cariçaie, au sud du lac de Neuchâtel. Un projet qui mêle développement durable et insertion psychosociale.

Cofondatrice de Paille&Co avec Laurent Schönmann, Constance Denis était l’invitée de « Planète durable » mardi dans la Matinale RTN: