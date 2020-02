Bénéfices de la Loterie romande : fortes pressions sur le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat neuchâtelois pourrait décider de faire ménage à trois en matière de répartition des bénéfices de la Loterie romande. Le gouvernement étudie en tous cas la possibilité de décider lui-même des bénéficiaires du 30% des montants versés dans le canton de Neuchâtel. C’est ce que prévoit la nouvelle Convention romande sur les jeux d’argent.

Actuellement, près de 16 millions de francs permettent de faire vivre des associations neuchâteloises actives dans la culture, le social ou le sport. La répartition de cette contribution est décidée par deux commissions bénévoles, l’une pour la culture, l’autre pour le sport. Le Conseil d’Etat pourrait donc se positionner comme une troisième instance de répartition.

Cette possibilité ne séduit pas certains députés au Grand Conseil. Les groupes socialiste, PopVertsSol et Vert’libéral-PDC ont déposé une motion munie d’une clause d’urgence. Le texte qui devrait être débattu mercredi est également signé par des députés PLR et UDC. L’élue socialiste Corine Bolay Mercier, auteure du texte, demande au gouvernement de ne pas changer la pratique actuelle et de laisser aux deux commissions le montant intégral et la compétence décisionnelle. Si le texte est adopté par le législatif cantonal, il aura une valeur contraignante.