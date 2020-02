Un dimanche sans voiture le 10 mai à Neuchâtel

C’est un dimanche pas comme les autres qui s’annonce à Neuchâtel. Le 10 mai, la population est invitée à se réapproprier l’espace public en ville. La circulation motorisée sera détournée du centre-ville, entre le carrefour Numa-Droz, la place du Port et l’avenue du 1er-Mars, par le nord et dans les tunnels.

Baptisée « un dimanche sans voiture », cette journée organisée par la Ville de Neuchâtel en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, aura lieu à l’est du centre-ville. « Le but de cette action est d’expérimenter un espace public libéré du trafic, apaisé, de redécouvrir la rue sous un jour nouveau, comme lieu de rencontre » explique la conseillère communale Christine Gaillard, directrice de la mobilité.

Fondue géante, performances artistiques, stands d'informations sur la mobilité durable et les enjeux climatiques attendent les visiteurs sur un large périmètre rendu à la balade piétonnière et cycliste. Cette manifestation implique donc la fermeture des carrefours et rues au trafic motorisé et une réorganisation du stationnement en dehors du secteur concerné. Par contre, les transports publics circuleront normalement. /comm-ATS-lyg