Les « rouge et noir » ont fait des heureux vendredi après-midi. La première équipe et le staff de Neuchâtel Xamax FCS ont rendu visite au centre pédagogique Les Perce-Neige aux Hauts-Geneveys. Joueurs et entraîneurs ont consacré près d'une heure à signer des autographes et à se faire prendre en photo par les bénéficiaires de la fondation. /dsa