Le Non Filtré est de retour

A vos tire-bouchons ! Le Non Filtré 2019 sera présenté dès mercredi aux amateurs de cette spécialité neuchâteloise. Ce millésime se présente comme « équilibré et complexe » selon Yann Künzi, directeur de Neuchâtel Vins et Terroir. On y retrouve des arômes primaires comme le pamplemousse, le citron ou encore la pêche fraîche.

Comme chaque année, deux dégustations de ce chasselas au visuel trouble sont organisées. La première se tient ce mercredi de 17h à 20h au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. La seconde se tient jeudi, également de 17h à 20h, aux Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds.

A noter que cette année, victime de leur succès, les organisateurs ont décidé d’agrandir l’espace de dégustation au Péristyle de Neuchâtel. Une tente et une salle supplémentaire seront allouées à la manifestation.

Dans un contexte plutôt morose pour la vente des vins suisses, le Non Filtré peut se targuer d’être une exception avec une progression de 8% des ventes l’année passée.