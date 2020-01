Planète durable : HabitatDurable

Climat, environnement, énergie : le monde change et notre manière d’habiter change également. Dans « Planète durable » mardi matin, on s’est intéressés à l’association HabitatDurable. Elle a fêté ses dix ans d’activités en Suisse romande l’année dernière. Et elle rassemble 13'000 membres, pour la plupart des propriétaires soucieux de l’impact du bâti sur l’environnement.

Veronika Pantillon, responsable de projets pour la Suisse romande chez HabitatDurable, était dans La Matinale RTN pour parler de l’association :