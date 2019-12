Le Conseil d’Etat envisage 2020 avec optimisme

« Le canton de Neuchâtel doit se transformer de façon collective et durable ». C’est ce qu’espère le Conseil d’Etat pour 2020. Le Gouvernement neuchâtelois a présenté ses vœux à l’occasion du passage à la nouvelle année. Dans le message délivré mardi, le Château dresse un bilan de l’année écoulée et notamment sur le 21 juin dernier, jour lors duquel les chambres fédérales ont accepté le crédit pour la ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et des contournements autoroutiers du Locle et de la Métropole horlogère. Concernant l’avenir, le Gouvernement s’est voulu rassurant. « Les bases sont désormais stabilisées » annonce le Conseil d’Etat, « les régions, les communes, les institutions, les entreprises, les travailleurs, les habitants et tous ceux qui aiment le canton doivent participer à son évolution ».

Pour ce passage à la nouvelle année, le Conseil d’Etat adresse « aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois, ses vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de vitalité pour l’année 2020. » /gjo