Tout n’est pas résolu entre Areuse et Vaumarcus

Il n’était pas simple de circuler dans l’ouest du Littoral ce week-end. En cause, la fermeture dans les deux sens de l’autoroute entre Areuse et Vaumarcus. L’A5 a dû être bouclée samedi en début d’après-midi et ceci durant environ 24 heures. En cause, une panne informatique de communication entre les installations sur le terrain et la centrale de commande située à quelques kilomètres, a expliqué lundi matin l’OFROU, l’Office fédéral des routes. Concrètement, la Police neuchâteloise était aveugle avec des écrans noirs. Elle ne pouvait donc pas assurer la sécurité et intervenir rapidement sur ce tronçon en cas d’accident par exemple.





Une voie fermée ?

Mais ce lundi, le plan de feux de signalisation ne fonctionne que de manière aléatoire, a expliqué Daniel Favre de la Police neuchâteloise. Par exemple, lorsqu’une personne est en panne avec son véhicule et se rend à une borne téléphonique, automatiquement les feux clignotants orange sont actionnés et la vitesse est réduite sur le tronçon concerné. Si tout cela fonctionne correctement, ce n’est pas le cas du système de fermeture automatique de la voie (les flèches orange et les croix rouges) qui ne peut pas être actionné à distance. Des techniciens travaillent pour résoudre ce problème mais des alternatives sont en discussion s’il devait persister. Comme celle de fermer une voie de circulation et de ralentir la vitesse autorisée pour diminuer le risque d’accident. Une éventualité préférée à celle de boucler complètement l’autoroute, qui aurait pour conséquence un report du trafic sur les routes cantonales et une augmentation du risque d’accident dans les villages concernés.

Avec pour consigne la sécurité avant tout, il faudra donc peut-être encore faire preuve de patience et composer avec quelques désagréments avant que tout soit à nouveau en ordre sur l’A5 entre Areuse et Vaumarcus. /jpp