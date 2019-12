L’autoroute entre Vaumarcus et Areuse fermée pendant 24h

Des ralentissements ont marqué ce week-end d’avant Noël. L’autoroute A5 entre Vaumarcus et Areuse a été fermée durant 24h dans les deux sens. L’accès au tronçon a été bloqué dès 13h30 samedi et rouvert ce dimanche vers 14h. La Police neuchâteloise a indiqué qu’il s’agissait d’un problème informatique. Le système de gestion, qui gère notamment les caméras de surveillance, les feux ou encore les détecteurs de fumée, ne marchait plus. Pour des raisons de sécurité, cette partie de l’A5 a donc dû être bouclée. /vma