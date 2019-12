15 minutes pour sauver des vies (5/5)

Comment les secours font-ils face à une avalanche ? La REGA et le Secours alpin ont réalisé un exercice grandeur nature vendredi sur le « Glacier 3000 » au-dessus des Diablerets. Objectif : tester la rapidité et la coordination lors d’une intervention.

Chaque année on compte une vingtaine de décès suite à des accidents d’avalanches. La REGA enregistre plus de 200 interventions pour venir en aide aux victimes. Le secours alpin suisse, les conducteurs de chiens, les guides de montagne et les sauveteurs participent régulièrement à des exercices afin de devenir toujours plus efficaces dans des situations d’avalanche. Il y a une semaine, la presse était invitée à suivre l’un de ces exercices grandeur nature, une occasion de mettre en avant le travail des sauveteurs. /jmp-cto