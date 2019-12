Suppression de postes en vue au SEMO

Du côté du Canton, on avance que la forte diminution du chômage a une incidence sur les besoins. Compte tenu de cette évolution, le département de l’économie et de l’action sociale a décidé de réduire le nombre de places commandées. Une affirmation qui est contredite par Jonathan Gretillat qui avance qu’il y a déjà 10 personnes sur liste d’attente en plus des inscrits.

Ces 400'000 francs ne devraient pas non plus être repris par les villes selon l’élu socialiste. « Il s’agirait d’un message très dangereux qui inciterait le Canton à procéder à plus de reports de charges dans le futur ».

Cette décision prise par le Canton est aussi une déception pour Thomas Facchinetti, conseiller communal en charge du dossier à Neuchâtel :