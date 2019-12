Diminution du prix du gaz naturel 

Viteos adapte à la baisse les tarifs du gaz naturel. Les Neuchâteloises et Neuchâtelois paieront 13% de moins dès le 1er janvier 2020. Une diminution du coût de l’énergie possible grâce aux prix plus avantageux du gaz naturel sur les marchés, mais également par une politique d’achat optimisée. Conformément à la directive fédérale, la taxe CO2 sera très légèrement modifiée, de 1.738 ct/kWh en 2019 à 1.741 ct/kWh en 2020. À noter enfin que, dès l'année prochaine, les tarifs de gaz seront désormais fixés sur l'entier de l'année. /comm-vma