Un pas vers la fin du tout à l’égout à Val-de-Travers

Val-de-Travers va investir 19 millions de francs sur dix ans pour remodeler ses égouts. Son Conseil général a accepté lundi un crédit pour des travaux s’étalant de 2020 à 2030. La nouvelle infrastructure va mieux séparer les eaux usées de celles issues du ruissellement.

Cette transformation est déjà entamée depuis la création de la Commune il y a dix ans. Le crédit voté permettra de poursuivre le projet. Le réseau d’égouts dédié aux eaux claires ne devrait toutefois pas être entièrement terminé en 2030.

Le Conseil communal pense que cette séparation permettra d’éviter certaines inondations. Les canalisations peuvent actuellement être surchargées et donc inefficaces lors de fortes précipitations.

La Commune veut financer ces travaux par une hausse de la taxe d’épuration. Elle augmentera de 30 centimes au mètre cube en 2021 et de 10 centimes supplémentaires en 2029. Cela correspond à environ 25 francs en plus par an pour un ménage selon le Conseil communal. /pha