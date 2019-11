Un office d’état civil unique pour le Littoral est

Un arrondissement unique d’état civil pour neuf communes du Littoral est. C’est ce qu’ont annoncé, mardi, dans un communiqué, les Communes de Cressier, Hauterive et Neuchâtel. À partir du 3 janvier 2020, les habitants de Cornaux, Cressier, Enges, Hauterive, La Tène, Le Landeron, Lignières, Saint-Blaise et Neuchâtel pourront s’adresser au Secopo à Neuchâtel pour toutes les prestations légales liées à leur parcours de vie. Les futur-e-s marié-e-s pourront choisir librement le lieu de célébration de leur union sans émoluments supplémentaires.

Ce regroupement devrait permettre de mieux servir la population, avec des horaires plus étendus que dans les actuels arrondissements de Cressier et d’Hauterive qui couvraient la région de l’Entre-deux-Lacs jusqu’ici. Dans le cadre de cette restructuration, les offices d’Hauterive et de Cressier seront exceptionnellement fermés, respectivement le 3 et le 10 décembre. /comm-mts