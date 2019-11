Planète durable : Paolo Camin

À quoi vont ressembler les forêts neuchâteloises dans l’avenir ? Le dérèglement climatique exerce son influence sur ces milieux naturels, y compris sous nos latitudes. Et les autorités doivent en tenir compte. En particulier dans un canton où la forêt couvre 36% du territoire.

Pour faire le point sur ce dossier sensible, La Matinale RTN a invité Paolo Camin, gestionnaire cantonal des forêts, et responsable des forêts au Service neuchâtelois de la faune, des forêts et de la nature :