Le Programme bâtiments permet d’économiser 35'000 tonnes de CO2

Neuchâtel se met au vert. Le Programme bâtiments mis en place par la Confédération et les cantons a rencontré un large succès dans notre région en 2018. Selon un communiqué, 426 projets ont bénéficié d’un soutien total de près de 8 millions de francs. Les principales mesures soutenues sont l’isolation thermique des bâtiments et le remplacement de chauffages à énergies fossiles par des systèmes fonctionnant avec des énergies renouvelables. Ces dispositions ont permis d’économiser 35'000 tonnes de CO2 et 152 millions de kWh, soit environ 30% de plus que la moyenne suisse. À noter que la consommation électrique neuchâteloise est à 96% d’origine renouvelable.

Le Programme bâtiments encourage l’efficacité énergétique et l’exploitation des énergies renouvelables. Il s’inscrit directement dans la politique climatique et énergétique de la Suisse. /comm-mts