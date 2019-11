Climat, environnement, énergie : le monde change et de plus en plus de gens trouvent des moyens de s’y adapter. Une illustration cette semaine avec le Black Office à Neuchâtel. Un atelier de réparation de vélos pas comme les autres.

Pour en parler, nous avons reçu deux membres du Black Office dans Planète durable mardi matin : Romain Guerra et Guillaume Uldry.