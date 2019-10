Drame familial à Courfaivre

Les corps sans vie retrouvés lundi matin dans une maison de Courfaivre sont ceux d’un homme et de son épouse d’une quarantaine d’années. La justice jurassienne a communiqué des informations en fin d’après-midi lundi, lors d’un point presse à 17h. L’homme et la femme sont morts de blessures par armes blanches. Dernièrement, l’épouse avait porté plainte pour violences conjugales. Les trois enfants, adolescent et adulte, n’étaient pas au domicile lors des faits mais c’est l’un d’entre eux qui a fait la découverte macabre. Il a contacté la police à 10h17. Un soutien psychologique a été mis en place pour les proches, ainsi que pour les membres des forces de l’ordre. La police évoque un drame familial mais n’est pas encore en mesure d’exclure l’implication d’une tierce personne. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du drame. Le commandant de la police cantonale Damien Rérat et la procureure Laurie Roth ont refusé de donner des détails pour préserver les membres de cette famille et attendent les résultats des médecins légistes et de la police scientifique. /ncp + fco