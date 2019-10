L'agent infiltré est-il allé trop loin dans l'affaire Chrome?

Al Capone du crime ou petits bonnets ?

La Cour pénale de Neuchâtel va devoir répondre à cette question dans l’affaire Chrome. Quatre homme en comparu en appel mardi et mercredi pour trafic international de stupéfiants et blanchiment d’argent. L’acte d’accusation fait état de plusieurs centaines de kilos de cocaïne et milliers de kilos de marijuana. La procureure a requis des peines allant de 5 à 15 ans de prison ferme.

Sarah Massy :